Giornata della Memoria | gli studenti di Bucine in visita ai luoghi dell’eccidio di San Pancrazio

Questa mattina gli studenti delle terze delle scuole di Bucine sono andati a visitare i luoghi dell’eccidio di San Pancrazio. Hanno camminato tra i terreni e i monumenti, ascoltando le spiegazioni e riflettendo su quanto successe durante la guerra. È un modo per non dimenticare e onorare le vittime di quella tragedia.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Giornata della Memoria: gli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Bucine in visita ai luoghi dell'eccidio di San Pancrazio. In occasione della Giornata della Memoria, tutti gli alunni delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Bucine, accompagnati dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica Paola Brogi, si sono recati a San Pancrazio per un percorso di visita e approfondimento nei luoghi simbolo dell'eccidio del 29 giugno 1944. Gli studenti hanno visitato il Museo della Memoria, il Roseto, il sacrato e la cantina, spazi che conservano e restituiscono il significato storico e umano di una delle pagine più tragiche del territorio.

