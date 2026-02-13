Conclusa visita pm e consulenti nei luoghi della frana a Niscemi

La procura di Niscemi ha inviato i suoi tecnici e i consulenti sul sito della frana, dopo che le verifiche hanno confermato che il movimento del terreno ha causato danni a diverse abitazioni. I professionisti hanno esaminato le aree colpite, raccogliendo dati e scattando fotografie per valutare l’entità del dissesto. La zona restava isolata, con le strade ancora interdette al traffico per motivi di sicurezza.

Niscemi sotto inchiesta: sopralluoghi conclusi, esperti al lavoro sulla frana che preoccupa il Nisseno. Si è conclusa, nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026, la seconda giornata di sopralluoghi e accertamenti tecnici a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Magistrati e una squadra di esperti universitari sono al lavoro per fare luce sulle cause della recente frana che ha colpito l’area e stabilire eventuali responsabilità, sollevando preoccupazioni sulla stabilità del territorio. Un’indagine multidisciplinare per comprendere la dinamica del disastro. L’indagine, coordinata dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, e dal suo team, mira a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla frana e a individuare possibili fattori scatenanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Procuratore di Gela, Salvatore Vella, si trova ora a Niscemi, sul luogo della frana che ha colpito la zona.

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita oggi a Niscemi per valutare i danni causati dal maltempo.

