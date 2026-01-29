Nuova logistica all’ex Interzuccheri Cantieri più vicini cresce la polemica | Altri camion a ridosso delle case

La decisione della giunta di approvare il nuovo progetto logistico all’ex Interzuccheri scatena di nuovo le proteste dei residenti e dei movimenti locali. Dopo l’avvio dei lavori, i cantieri si avvicinano alle case e aumentano i timori per l’aumento del traffico di camion e l’impatto su salute e ambiente. Il Movimento 5 Stelle Adda Martesana critica duramente la scelta, definendola irresponsabile e dannosa. La polemica diventa sempre più accesa, mentre le proteste si fanno più forti tra chi vive in zona.

Nuova logistica all’ex Interzuccheri, iter concluso, polemica, ancora e più che mai aperta. Un nuovo atto d’accusa porta la firma del Movimento 5 Stelle Adda Martesana: in una nota l’approvazione del progetto da parte della giunta viene bollata come "scelta di grave irresponsabilità politica e atto di totale disprezzo per l’ambiente e la salute dei cittadini". I pentastellati seguono il Pd, che poche settimane fa aveva attaccato un piano definito "a solo vantaggio del privato" e puntato il dito sul mancato confronto in consiglio comunale. Ma è tranchant la replica del vicesindaco Lino Ladini: "Sul progetto è stato fatto un lavoro meticoloso e puntuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova logistica all’ex Interzuccheri. Cantieri più vicini, cresce la polemica: "Altri camion a ridosso delle case" Approfondimenti su Interzuccheri Polemica Un’altra logistica sull’area ex Interzuccheri di Melzo, scoppia la polemica: “Uno spreco di soldi e di territorio” Cantieri in città, proseguono i lavori per la costruzione delle nuove case popolari a Sant'Agabio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Interzuccheri Polemica Argomenti discussi: Nuova logistica all’ex Interzuccheri. Cantieri più vicini, cresce la polemica: Altri camion a ridosso delle case; Cresce il nuovo polo logistico di via Jucker: GymBeam sbarca a Legnano. Pronte nuove assunzioni ma preoccupa il traffico; Edoardo Russo: L’ex Eridania deve diventare un ponte, non un punto isolato; L'ex duplex dell'attrice Uma Thurman a New York è di nuovo in vendita per quasi 8 milioni di dollari. Ieri nuova tappa incontri One-to-One con aziende logistica e trasporti presso @CamComTorino per costruire strategie di internazionalizzazione su misura Iniziativa progetto La logistica piemontese sui mercati internazionali @Unioncamere_Pie x.com Inizia una nuova collaborazione con Scuola Pallavolo Biellese. Da questa stagione saremo al loro fianco come sponsor. Avanti insieme. #cstlogisticatrasporti #InMovimentoVersoilFuturo #sponsor #ScuolaPallavoloBiellese #volley #volleyball - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.