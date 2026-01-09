C’È POSTA PER TE | I RE DELLE SERIE RAI INAUGURANO LA NUOVA STAGIONE DEL PEOPLE SHOW

Il 10 gennaio, Maria De Filippi riapre le porte di C’è Posta per Te, giunto alla sua 26ª stagione. Il programma, riconosciuto come uno dei più seguiti della televisione italiana, torna con nuove storie e momenti di emozione. Un appuntamento che da anni accompagna il pubblico con autenticità e sensibilità, confermando il suo ruolo nel panorama dei programmi di intrattenimento e comunicazione.

Sabato 10 gennaio Maria De Filippi dà il via al 26° anno del people show C’è Posta per Te. L’attesa è finita: tornano le emozionanti storie di C’è Posta per Te. Da 25 anni il people show ideato e condotto da Maria De Filippi porta nelle case degli italiani le storie della gente comune e ci ricorda il valore dei sentimenti autentici, l’importanza di chiedere scusa, di dire grazie, di provare a cucire un legame che sembrava interrotto per sempre, di riconciliarsi e far prevalere l’affetto e la forza del perdono sul rancore. Ma è il racconto della conduttrice la vera forza del format che trova in Maria la perfetta e insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario. 🔗 Leggi su Bubinoblog

