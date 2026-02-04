Oggi 4 febbraio San Giuseppe da Leonessa | il frate che sfidò il Sultano

Oggi si ricorda San Giuseppe da Leonessa, il frate francescano che si distinse per il suo coraggio e la sua capacità di parlare anche con il Sultano. La sua vita e le sue imprese sono ancora raccontate come esempio di fede e determinazione.

Frate francescano, san Giuseppe da Leonessa fu un grande evangelizzatore e con la sua predicazione raggiunse addirittura il Sultano. Il 4 febbraio ricorre la memoria liturgica di San Giuseppe da Leonessa, frate francescano vissuto XVI e XVII secolo nel Lazio. Lo si ricorda come un efficace evangelizzatore, che con la sua predicazione sapeva trasmettere la fede e arrivare al cuore di chi lo ascoltava. Nacque a Leonessa, in provincia di Rieti, la cittadina con cui viene ricordato. Era l'8 gennaio 1556 quando venne alla luce e gli fu dato il nome di Eufranio Desideri. Di lui si sa che da bambino rimase orfano e all'età di 16 anni entrò nel convento dei frati cappuccini.

