Oggi 4 febbraio San Giuseppe da Leonessa | il frate che sfidò il Sultano

Da lalucedimaria.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si ricorda San Giuseppe da Leonessa, il frate francescano che si distinse per il suo coraggio e la sua capacità di parlare anche con il Sultano. La sua vita e le sue imprese sono ancora raccontate come esempio di fede e determinazione.

Frate francescano, san Giuseppe da Leonessa fu un grande evangelizzatore e con la sua predicazione raggiunse addirittura il Sultano. Il 4 febbraio ricorre la memoria liturgica di San Giuseppe da Leonessa, frate francescano vissuto XVI e XVII secolo nel Lazio. Lo si ricorda come un efficace evangelizzatore, che con la sua predicazione sapeva trasmettere la fede e arrivare al cuore di chi lo ascoltava. Nacque a Leonessa, in provincia di Rieti, la cittadina con cui viene ricordato. Era l’8 gennaio 1556 quando venne alla luce e gli fu dato il nome di Eufranio Desideri. Di lui si sa che da bambino rimase orfano e all’età di 16 anni entrò nel convento dei frati cappuccini. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 4 febbraio san giuseppe da leonessa il frate che sfid242 il sultano

© Lalucedimaria.it - Oggi 4 febbraio, San Giuseppe da Leonessa: il frate che sfidò il Sultano

Approfondimenti su San Giuseppe da Leonessa

Oggi 20 dicembre, San Domenico di Silos: il monaco che sfidò il Re

Oggi 29 novembre, San Saturnino di Tolosa: vescovo e martire che sfidò gli idoli pagani

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Giuseppe da Leonessa

Argomenti discussi: A piccoli passi: 4 Febbraio 2026, Giornata della Fratellanza Umana al Complesso di San Francesco; Fiera di San Biagio 2026; Almanacco | Mercoledì 4 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; La Fiamma Olimpica passa dal San Gerardo: l'elenco delle strade chiuse - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Sport in tv oggi (mercoledì 4 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia ... oasport.it

oggi 4 febbraio sanSan Giuseppe da Leonessa, 4 febbraio 2026/ Oggi si ricorda il frate cappuccino missionario in TurchiaIl 4 febbraio si ricorda San Giuseppe da Leonessa, frate cappuccino perseguitato e torturato dai turchi che si salvò miracolosamente. ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.