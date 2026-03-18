Una vasta officina di autoriparazioni abusiva, di circa 1000 metri quadrati, è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Afragola in via Arena. L’attività operava senza autorizzazioni e senza rispettare le norme di sicurezza. L’intervento rientra in un’operazione di controllo condotta nel territorio, che ha portato al sequestro dell’intera struttura. La scoperta si è verificata durante un’ispezione di routine.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’officina di autoriparazioni completamente abusiva, estesa su circa 1000 metri quadrati, è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Afragola in via Arena. L’attività, risultata priva di qualsiasi autorizzazione ambientale ed edilizia, è stata definita una vera e propria azienda “fantasma”. Denunciato il titolare all’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo intensificate sul territorio della cosiddetta Terra dei Fuochi, coordinate dalla cabina di regia istituita presso la Prefettura di Napoli e guidate dall’incaricato di governo, viceprefetto Ciro Silvestro. I controlli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Officina “fantasma” nella Terra dei Fuochi: sequestrata attività abusiva di 1000 mq ad Afragola

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