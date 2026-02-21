Scoperta officina abusiva in un seminterrato | 3 denunce e sequestro di 300 mq
I Carabinieri di San Prisco hanno scoperto un’officina abusiva in un seminterrato di circa 300 metri quadrati situato in un condominio. Durante i controlli, hanno trovato attrezzature per la riparazione di veicoli e denunciato tre persone coinvolte nella gestione illegale. Il locale è stato sequestrato e si sta valutando la destinazione degli spazi. La scoperta si è resa possibile grazie a una segnalazione anonima. La situazione ha portato a interventi immediati delle forze dell’ordine.
Carabinieri in azione in un locale condominiale: contestate violazioni ambientali e gestione illecita di rifiuti, sigilli anche a 32 motoveicoli e a un’auto Tre le persone denunciate in stato di libertà: un 47enne e un 26enne residenti a Orta di Atella e un 21enne di Crispano. I tre sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di gestione non autorizzata di rifiuti, immissioni in atmosfera senza autorizzazione e scarico illecito di acque reflue industriali. L’officina operava al piano interrato di uno stabile i cui livelli superiori sono adibiti a civili abitazioni e locali commerciali. Il laboratorio era attrezzato in ogni sua parte ed era utilizzato prevalentemente come carrozzeria e per lavori di meccanica su ciclomotori e autoveicoli.🔗 Leggi su Casertanews.it
