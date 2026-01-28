Scampia sequestrata autofficina abusiva di 140 mq

Questa mattina a Scampia, le forze dell’ordine hanno sequestrato un’autofficina abusiva di circa 140 metri quadrati. L’operazione è stata condotta nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, dove gli agenti hanno scoperto un’attività illegale che operava senza autorizzazioni. La zona, frequentata da molti residenti, ora si trova sotto controllo e si pensa che siano in corso ulteriori indagini.

Operazione interforze nel quartiere Scampia, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, che ha portato al sequestro di un’area di circa 140 metri quadrati trasformata illegalmente in una vera e propria officina meccanica. L'intervento ha visto la partecipazione del personale della Polizia Locale di Napoli (U.O. Scampia), congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Scampia, all’Asl Napoli 1, e ai tecnici di ABC ed Enel. L’area, di proprietà comunale, risultava delimitata da un cancello chiuso che impediva l'accesso. Data l’assenza di occupanti al momento del blitz, la Polizia Locale, previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, ha richiesto l'intervento della Napoli Servizi per forzare il varco e consentire l’ingresso agli operatori.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

