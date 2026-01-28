Scampia sequestrata autofficina abusiva di 140 mq

Questa mattina a Scampia, le forze dell’ordine hanno sequestrato un’autofficina abusiva di circa 140 metri quadrati. L’operazione è stata condotta nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, dove gli agenti hanno scoperto un’attività illegale che operava senza autorizzazioni. La zona, frequentata da molti residenti, ora si trova sotto controllo e si pensa che siano in corso ulteriori indagini.

Operazione interforze nel quartiere Scampia, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, che ha portato al sequestro di un’area di circa 140 metri quadrati trasformata illegalmente in una vera e propria officina meccanica. L'intervento ha visto la partecipazione del personale della Polizia Locale di Napoli (U.O. Scampia), congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Scampia, all’Asl Napoli 1, e ai tecnici di ABC ed Enel. L’area, di proprietà comunale, risultava delimitata da un cancello chiuso che impediva l'accesso. Data l’assenza di occupanti al momento del blitz, la Polizia Locale, previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, ha richiesto l'intervento della Napoli Servizi per forzare il varco e consentire l’ingresso agli operatori.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Scampia Officina Scampia, blitz interforze: sequestrata autofficina abusiva su suolo comunale Le forze dell’ordine hanno scoperto un’autofficina abusiva a Scampia, vicino a piazza Giovanni Paolo II. VIDEO- Autofficina abusiva: sequestrata l’area e denunce In questo articolo si parla del sequestro di un’autofficina abusiva avvenuto a Montoro, in provincia di Avellino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Scampia Officina Napoli, sequestrata autofficina abusiva di 140 mq a Scampia: numerosi i reati contestatiA seguito di un esposto dettagliato è scattata un'operazione interforze nel quartiere Scampia, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, che ha portato al sequestro di ... ilmattino.it Napoli, operazione congiunta a Scampia: sequestrata autofficina abusiva di 140 mqA seguito di un esposto dettagliato è scattata un'operazione interforze nel quartiere Scampia, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, che ha portato al ... napolivillage.com Villaricca–Scampia, inseguimento di 6 km sotto la pioggia: 26enne arrestato dai Carabinieri Villaricca–Scampia, inseguimento sotto la pioggia: Carabinieri arrestano un 26enne dopo una fuga di 6 km. Sequestrata l’auto, caccia ai complici. #notizie #news # - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.