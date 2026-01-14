Whistle | Il Richiamo della Morte | Il trailer italiano dell’horror di Corin Hardy

È disponibile il trailer italiano di Whistle: Il Richiamo della Morte, il nuovo teen horror di Corin Hardy, noto per The Nun e The Hallow. Il film sarà nelle sale italiane dal 19 febbraio 2026. La pellicola promette di offrire un’esperienza spaventosa, caratterizzata dalla regia accurata e da una trama coinvolgente. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla distribuzione e gli sviluppi del film.

Midnight Factory (Plaion Pictures) ha diffuso il trailer italiano di Whistle: Il Richiamo della Morte, il nuovo teen horror diretto da Corin Hardy (The Nun, The Hallow, Gangs of London), in arrivo nelle sale italiane il 19 febbraio 2026. Il trailer è un concentrato di tensione e brividi: un gruppo di liceali scopre un antico fischietto azteco usato per evocare la Morte e infondere terrore nei nemici in battaglia. Per curiosità e sfida, alcuni decidono di soffiarci dentro. scatenando una maledizione inesorabile. Chiunque ascolta il suo suono straziante vede anticipato il proprio tragico destino: una catena di morti raccapriccianti, inseguimenti mortali e un terrore che non dà tregua. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Whistle: Il Richiamo della Morte | Il trailer italiano dell’horror di Corin Hardy Leggi anche: Whistle - Il richiamo della morte: teaser trailer e poster dell'horror con Dafne Keen in esclusiva Leggi anche: Whistle – Il Richiamo della Morte | Un suono che ti uccide prima di sentirlo finire Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Whistle – Il Richiamo della Morte: il teaser trailer in italiano; Whistle - Il Richiamo della Morte: il trailer italiano ufficiale di questo nuovo horror in anteprima esclusiva; Whistle - Il richiamo della morte: l'horror che passa attraverso la storia azteca (teaser trailer); Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima esclusiva del Film horror di Corin Hardy - HD. Whistle - Il Richiamo della Morte: il trailer italiano ufficiale di questo nuovo horror in anteprima esclusiva - Arriva nei cinema il 19 febbraio con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, il nuovo film dell'orrore diretto dal regista di The Nun, Corin Hardy. comingsoon.it

Whistle - Il richiamo della morte, il trailer italiano del film [HD] - Un film con Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes- mymovies.it

Whistle – Il Richiamo della Morte | Un suono che ti uccide prima di sentirlo finire - Il Richiamo della Morte: horror di Corin Hardy con Dafne Keen. universalmovies.it

Arriva nei cinema il 19 febbraio con @00factory, etichetta horror di Plaion Pictures, il nuovo film dell'orrore diretto dal regista di The Nun, Corin Hardy. Ecco voi in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale di #Whistle - Il richiamo della morte. x.com

Arriva nei cinema il 19 febbraio con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, il nuovo film dell'orrore diretto dal regista di The Nun, Corin Hardy. Ecco voi in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale di #Whistle - Il richiamo della morte. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.