‘Obsession’ sarà il nuovo conturbante horror dell’anno

Universal Pictures ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Obsession, nuovo horror diretto da Curry Barker (Milk & Serial), in uscita nei cinema italiani dal 21 maggio 2026. Il film indaga il prezzo psicologico e soprannaturale di un desiderio esasperato, combinando elementi sovrannaturali con suspense e trasformazioni inquietanti. Un horror a combustione lenta. Si sa ancora molto poco del film che farà rabbrividire il pubblico nel mese di maggio. Obsession viene descritto in un’intervista dal regista Barker come un horror ‘ a combustione lenta ‘. Ma di cosa parlerà la pellicola Universal Pictures? La trama è questa: dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama un romantico senza speranza, interpretato da Michael Johnston, ottiene esattamente ciò che ha chiesto ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

