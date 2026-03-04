Un mese dopo l’implementazione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, sono stati registrati quasi 230.000 ingressi secondo i dati del Comune di Roma. Le nuove modalità di ingresso sono state adottate per gestire meglio le presenze e garantire una visita più ordinata in uno dei simboli più riconoscibili della città. I numeri evidenziano l’andamento del flusso di visitatori nel primo periodo di applicazione.

Dal 2 febbraio al 2 marzo sono stati registrati 229.896 ingressi complessivi, numeri che testimoniano l’elevato interesse dei visitatori nonostante il nuovo sistema di accesso regolato. L’incasso complessivo del primo mese ammonta a 435.194 euro. Le risorse raccolte saranno destinate alla manutenzione e tutela del patrimonio storico e al sostegno della gratuità dei Musei Civici di Roma per i residenti della Capitale e dell’area metropolitana. Secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i dati dimostrano che è possibile trovare un equilibrio tra la conservazione del monumento e la possibilità di visitarlo. “Questi numeri dimostrano che è possibile coniugare la tutela di un monumento straordinario e la sua piena fruibilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Nuove modalità di accesso alla Fontana di Trevi: quasi 230 mila ingressi nel primo mese

