Obiettivi di accessibilità PA | entro il 31 marzo pubblicazione obbligatoria per tutte le scuole

Entro il 31 marzo di ogni anno, tutte le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno in corso. Questa disposizione riguarda anche le scuole, che sono chiamate a rispettare le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici e il Decreto-legge pertinente. L’obiettivo è garantire trasparenza e rispetto delle norme in ambito di accessibilità digitale.