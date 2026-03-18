NVIDIA NemoClaw | sicurezza per gli agenti AI in azienda

Durante la conferenza GTC 2026, NVIDIA ha annunciato NemoClaw, una nuova soluzione pensata per garantire la sicurezza degli agenti AI in ambito aziendale. La presentazione si è svolta mercoledì 18 marzo 2026 e riguarda il progetto OpenClaw, di cui NemoClaw fa parte come componente dedicata alla protezione e alla gestione sicura degli agenti intelligenti.

NVIDIA ha presentato oggi, mercoledì 18 marzo 2026 durante la conferenza GTC 2026, NemoClaw come soluzione enterprise per il progetto OpenClaw. La nuova piattaforma mira a risolvere i dubbi sulla sicurezza che avevano bloccato l’adozione di agenti AI locali in molte aziende. Il cuore del sistema risiede in OpenShell, una runtime open source che isola gli agenti tramite sandbox a livello di processo. Questa architettura permette di eseguire modelli della famiglia Nemotron su hardware RTX mantenendo il controllo granulare su file e rete. La svolta sulla sicurezza dei dati aziendali. L’esplosione di popolarità di OpenClaw, creato dallo sviluppatore austriaco Peter Steinberger, aveva generato un paradosso: più libertà significa meno controllo per le imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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