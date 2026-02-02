Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori. Le nuove norme sono già nel decreto che sarà approvato mercoledì. Per altre misure, come il fermo preventivo di 12 ore durante i cortei, ci vorrà ancora più tempo. Meloni invita l’opposizione a votare insieme, ma sul campo si lavora già per rafforzare la sicurezza nelle città.

Stop alla vendita dei coltelli ai minori e scudo penale agli agenti: queste due norme sono pronte a entrare nel prossimo decreto Sicurezza, che sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri. Anche sul fermo di polizia preventivo di 12 ore c’è la volontà di andare avanti, serve tuttavia una riflessione ulteriore su come metterlo in pratica senza limitare il diritto di manifestare. Sono le indiscrezioni che emergono dal vertice sulla sicurezza che oggi ha convocato la premier Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, più i ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vertice sulla sicurezza: subito scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli ai minori. Meloni all'opposizione: votiamo insieme

Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis.

Il governo italiano sta aggiornando le normative sulla sicurezza, con misure che riguardano il controllo di coltelli e metal detector.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Askatasuna, Piantedosi: Basta terrorismo urbano. Serve il fermo preventivo per isolare i violenti; Sicurezza: il governo accelera, vertice a Palazzo Chigi

