L'Agenzia del Demanio ha dato il suo via libera al progetto del nuovo stadio “Città di Arezzo”, segnando il completamento della fase burocratica. Ora il passo successivo è l’approvazione in consiglio comunale, che consentirà di avviare i lavori. La decisione rappresenta un importante punto di svolta per l’intero procedimento.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Passo decisivo per il progetto del nuovo stadio “Città di Arezzo”. È arrivato il parere positivo dell’Agenzia del Demanio, ultimo via libera tecnico che chiude il lungo iter burocratico avviato nei mesi scorsi. Dopo l’ok della Commissione Impianti Sportivi del Coni nazionale, giunto a fine gennaio, la pratica si avvia ora verso l’approvazione definitiva in Consiglio comunale, attesa nei primi giorni di aprile, probabilmente tra il 2 e il 6, dopo l’aggiornamento degli atti amministrativi. L’intervento prevede una riqualificazione complessiva dell’impianto per un costo di costruzione di 34 milioni di euro, con concessione novantennale alla società amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo stadio, il semaforo è verde: dal demanio c’è l’ultimo via libera. Ora il varo in consiglio comunale

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