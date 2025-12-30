Giugliano | il caso dell’audio resta fuori dal consiglio comunale via libera alla variante di via Del Mare

30 dic 2025

A Giugliano, il caso dell’audio diffuso sui social ha suscitato discussioni politiche, ma resta fuori dal consiglio comunale. Nel frattempo, è stata approvata la variante di via Del Mare, segnando un passo importante per lo sviluppo locale. La vicenda evidenzia come le questioni comunicative possano influenzare l’agenda politica, mantenendo comunque un tono sobrio e informativo.

Nelle ultime settimane, a Giugliano, negli ambienti della politica non si è parlato d’altro. Un altro corvo, un fake sui social, ha diffuso un audio spacciato per un messaggio WhatsApp in cui il presidente di commissione Salvatore D’Agostino, della lista Giugliano Democratica, secondo quanto riportato nell’audio, parlerebbe di un posto di lavoro per assistere i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.itImmagine generica

