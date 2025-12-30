Giugliano | il caso dell’audio resta fuori dal consiglio comunale via libera alla variante di via Del Mare

A Giugliano, il caso dell’audio diffuso sui social ha suscitato discussioni politiche, ma resta fuori dal consiglio comunale. Nel frattempo, è stata approvata la variante di via Del Mare, segnando un passo importante per lo sviluppo locale. La vicenda evidenzia come le questioni comunicative possano influenzare l’agenda politica, mantenendo comunque un tono sobrio e informativo.

Il consigliere comunale di Giugliano Democratica interviene sul caso. Nè dall'opposizione nè dalla maggioranza non c'è stato nessun intervento, mentre pare che il Prefetto di Napoli Michele Di Bari abbia chiesto di avere più notizie in merito. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.