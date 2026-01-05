Lautaro capitano vero | la mano tesa a Thuram vale quanto un gol

Lautaro Martínez si distingue come capitano autentico dell’Inter, dimostrando leadership attraverso azioni concrete e un linguaggio fatto di gesti e responsabilità. La sua capacità di sostenere la squadra, anche nei momenti più difficili, si riflette nella coerenza tra parole e comportamenti, rendendolo un punto di riferimento senza bisogno di proclami. Un esempio di come il vero comando si esprima con rispetto e determinazione.

Che Lautaro Martínez sia il leader dell'Inter non è materia di dibattito. Lo è per continuità, per rendimento, ma soprattutto per linguaggio: quello dei gesti, dei tempi giusti, delle responsabilità assunte senza proclami. A San Siro, contro il Bologna, il capitano nerazzurro ha fatto qualcosa che va oltre il gol, oltre la fascia al braccio. Ha scelto di prendersi cura di Marcus Thuram, nel momento più delicato della sua stagione. Non un rimprovero, non una predica. Una mano tesa. Un abbraccio. Un segnale chiaro: qui si cresce insieme. Una partita che racconta due momenti diversi. La gara di Thuram parte come le precedenti.

Inter, Massimo Moratti a tutto tondo: "Lautaro capitano ideale. Chivu uomo di enorme spessore: andava a fare lezioni di italiano nei campi rom" - L'ex presidente dell'Inter, che negli scorsi mesi era stato ricoverato d'urgenza, è tornato a parlare commentando la stagione dei nerazzurri. eurosport.it

Inter-Barcellona top e flop: il gol di Frattesi, i miracoli di Sommer, l'esultanza di Acerbi e le scelte (sbagliate) di Flick - Alzi la mano chi, dopo la sostituzione di Barcellona, pensava a un Lautaro titolare (e decisivo) nella partita di ritorno. ilmessaggero.it

5º MVP DI FILA. LAUTARO. IL CAPITANO. LA LEGGENDA CONTINUA A SCRIVERE PAGINE DI STORIA. Quando sento dire “si trova nel suo momento migliore” dagli addetti ai lavori e dai giornalisti mi innervosisco. Perché Lautaro è questo ogni anno. Se - facebook.com facebook

Kolarov: "Lautaro E' quello che vediamo da sempre, è capitano e leader. Lui gioca così anche in allenamento, non ha mai sbagliato neanche l'1% di un allenamento. Noi volevamo creare un quadrato a centrocampo, alzando una mezzala e abbasando lui is x.com

