Pronto Intervento Sociale la mano tesa alle persone con difficoltà

Il Pronto Intervento Sociale (PIS) è un servizio di assistenza rivolto a persone in difficoltà, attivo nella zona di Salerno Nord, al confine con i comuni della provincia di Napoli. Questa iniziativa mira a offrire supporto rapido e concreto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità, garantendo un intervento tempestivo e mirato. Il PIS rappresenta un punto di riferimento importante per rafforzare il tessuto sociale locale e favorire l’inclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si fa ancora fatica a spiegare l’acronimo. Ed invece il Pis, inteso come pronto intervento sociale è già una realtà avviata nella zona di Salerno Nord, al confine con gli ultimi paesi in provincia di Napoli. Il Pronto Intervento Sociale gestito dall’ Azienda Consortile “Comunità Sensibile” è una finestra di ampio respiro in territori difficili, in cui le emergenze sociali sono state finora grida inascoltate. Il Pis di Comunità Sensibile copre i comuni di Angri, Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara. Eppure, quando raggiungiamo Michele Vangone, sociologo e vicedirettore dell’ente ubicato ad Angri è alle prese con un caso di Pagani: “ Non possiamo assolutamente permetterci di fare una distinzione meramente geografica, quando si può aiutare un utente, anche solo indirizzandolo altrove e tranquillizzandolo sapendo che c’è qualcuno che possa ascoltarlo abbiamo il dovere morale di farlo” ci racconta, fornendo da subito informazioni sullo spirito di collaborazione con cui si lavora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

