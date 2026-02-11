Gli spiriti solitari | protagonisti gli album storici

Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno anche quest’anno deciso di riproporre la rassegna “Spiriti solitari”, dedicata ai grandi cantautori italiani. Sono passati sei anni da quando hanno iniziato, e in tutto questo tempo hanno contribuito a far conoscere e riscoprire album storici, creando un vero e proprio trend di tributi musicali. La loro iniziativa ha preso piede, portando sul palco artisti e appassionati a rivivere le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Sono passati sei anni da quando Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni (nella foto), all'inizio del 2019, inaugurarono la loro rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, facendo inconsapevolmente da apripista a una forma di intrattenimento, quella dei tributi ai grandi cantautori italiani, divenuta ormai una vera e propria moda. "Qualche mese prima del nostro debutto dedicato a De André – ricorda Masoni – avevo proposto una serata per Lucio Battisti che aveva attratto e incuriosito molte persone, così proposi a Fabrizio, appassionato di cantautorato italiano, di realizzare insieme un ciclo di eventi, ma nessuno dei due immaginava di suscitare l'interesse e il clamore che seguirono al primo annuncio su facebook dell'avvio della rassegna".

