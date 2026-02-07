Cantautori visti ascoltati e raccontati | riparte Spiriti solitari

Pisa Riparte “Spiriti solitari”, la rassegna dedicata ai cantautori. Dopo sei anni dall’ultima edizione, Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni annunciano il ritorno dell’evento a Pisa. La manifestazione, nata nel 2019, ha contribuito a far conoscere e riscoprire grandi autori italiani attraverso concerti e racconti. Ora, con entusiasmo, i due organizzatori preparano una nuova stagione, puntando ancora sulla passione e sulla qualità delle esibizioni.

Pisa, 7 febbraio 2026 – Sono passati sei anni da quando Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, all'inizio del 2019, inaugurarono la loro rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, facendo inconsapevolmente da apripista a una forma di intrattenimento, quella dei tributi ai grandi cantautori italiani, divenuta ormai una vera e propria moda. All'epoca, invece, eventi di quel genere erano una rarità tale che il primo appuntamento – dedicato a Fabrizio De André – riscosse un successo capace di 'travolgere' gli stessi ideatori, che non si aspettavano una simile risposta alla loro iniziativa.

