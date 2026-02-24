Gli italiani rimpiangono Amadeus? Il sondaggio di YouTrend rivela che l’ex conduttore è più amato tra i giovani Il 40% degli italiani non guarderà il Festival | tutti i numeri nel dettaglio

Il ritorno di Amadeus al Festival di Sanremo ha generato discussioni tra il pubblico, soprattutto tra i giovani, secondo un sondaggio di YouTrend. La ricerca rivela che il 40% degli italiani ha deciso di non seguire l’evento, mentre molti preferiscono ancora il passato. Un dato che riflette il cambiamento nelle preferenze e nelle emozioni legate al festival, che continua a dividere gli appassionati tra nostalgia e innovazione. La domanda su chi sarà il conduttore più amato rimane aperta.

Sanremo e sondaggi, un duetto che funziona sempre. Chi vincerà, quale sarà la cover più bella ma anche qual è il conduttore e direttore artistico preferito dagli italiani, Carlo Conti o il suo predecessore, Amadeus? La risposta la dà Youtrend, società che di solito è alle prese con la politica (ma non è politica anche il Festivàl?). Ebbene, il 23% degli italiani preferisce il conduttore e direttore artistico attuale, mentre una percentuale più alta (38%) preferisce il suo predecessore. Carlo Conti dunque al 23% e Amadeus al 38%. I dettagli del sondaggio. Sul profilo X di Youtrend si legge: " Il divario si allarga in modo marcato tra le fasce d'età più giovani: nella fascia 18-34 anni, Amadeus raccoglie il 56% delle preferenze contro appena il 18% di Carlo Conti, un vantaggio di 38 punti percentuali.