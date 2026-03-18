Nuovo acquedotto Bergamo-Villa d’Almè lavori quasi finiti | Pronto entro fine marzo

Lavori in fase di completamento per il nuovo acquedotto tra Bergamo e Villa d’Almè, un intervento finanziato con 90 milioni di euro, tra cui fondi provenienti dal Pnrr. Uniacque sta finalizzando le opere, che dovrebbero essere pronte entro la fine di marzo. L’obiettivo è rendere la rete idrica più efficiente e moderna, secondo quanto comunicato dall’azienda.

L’OPERA. Uniacque conclude interventi per 90 milioni, anche grazie al Pnrr: «Così rete più efficiente e moderna». La condotta di Algua porta l’acqua alla città: copre il 40% del fabbisogno del capoluogo e dell’hinterland. Gioca un ruolo cruciale nel soddisfare il fabbisogno idrico di Bergamo e hinterland. Ed ora, dopo tre anni di lavori diffusi sul territorio, viene restituita ai cittadini, potenziata e rinnovata. La sostituzione della condotta di Algua tra Villa d’Almè e il capoluogo, lungo un tracciato di nove chilometri, è uno dei tre maxi progetti, in fase di conclusione, con cui Uniacque festeggia il ventesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta il 20 marzo 2006. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nuovo acquedotto Bergamo-Villa d’Almè, lavori quasi finiti: «Pronto entro fine marzo» Articoli correlati Leggi anche: Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno Nuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggioAl via i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego regionale negli spazi della Galleria del Centro cittadino, in piazza Gramsci. Altri aggiornamenti su Nuovo acquedotto Bergamo Villa d'Almè... Discussioni sull' argomento Nuovo acquedotto Bergamo-Villa d’Almè, lavori quasi finiti: Pronto entro fine marzo; Tram Bergamo-Villa d’Almé: per la Val Brembana sarà rivoluzionario come il treno 120 anni fa?. Nuovo acquedotto Bergamo-Villa d’Almè, lavori quasi finiti: «Pronto entro fine marzo»Uniacque conclude interventi per 90 milioni, anche grazie al Pnrr: «Così rete più efficiente e moderna». La condotta di Algua porta l’acqua alla città: copre il 40% del fabbisogno del capoluogo e dell ... ecodibergamo.it Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: completato il 57% dei lavori, parte la posa dei binari - Il videoLa realizzazione della Linea T2, la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana, procede spedita. A un anno e mezzo dall’apertura dei ... ecodibergamo.it Giunto dalla Repubblica Ceca il primo Skoda destinato alla nuova tramvia Bergamo – Villa d’Almè, Al via i test nel deposito di Ranica, Sulla linea lavori ultimati all’80%. I prossimi saranno 100 giorni decisivi per ultimare l’opera e tutti i... - facebook.com facebook