Nuovo centro impiego Sono iniziati i lavori Pronto entro fine maggio

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro per l’impiego regionale, che sorgerà negli spazi della Galleria del Centro cittadino in piazza Gramsci. L’intervento, in corso di realizzazione, sarà pronto entro fine maggio. Questa struttura potenzierà i servizi offerti ai cittadini, facilitando l’accesso alle opportunità di lavoro e formazione nella zona centrale della città.

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego regionale negli spazi della Galleria del Centro cittadino, in piazza Gramsci. Nei giorni scorsi sono infatti iniziate le demolizioni interne, primo passaggio concreto di un intervento programmato da tempo e destinato a ridisegnare uno dei piani dell’edificio municipale al civico 21, che sarà completamente riqualificato per ospitare il servizio. L’avvio del cantiere segue l’aggiudicazione dell’appalto avvenuta nelle scorse settimane, al termine di una procedura di gara gestita dalla Centrale unica di committenza del Circondario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo centro impiego sono iniziati i lavori pronto entro fine maggio

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggio

Leggi anche: Il nuovo ponte, regalo di Natale “Pronto entro la fine dell’anno“. Poi i lavori sul vecchio per 5 milioni

Leggi anche: Proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona, la fine del cantiere entro maggio 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggio; Frosinone, nuovo centro dell’impiego: «La sede acquistata dal Comune ad un prezzo sette volte maggiore»; Al via i primi lavori per il nuovo Centro per l'impiego; San Giovanni Galermo, progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiego.

nuovo centro impiego sonoNuovo centro impiego. Sono iniziati i lavori. Pronto entro fine maggio - Demoliti i muri interni negli spazi della Galleria: avviato così il restyling. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.