Nuovo centro impiego Sono iniziati i lavori Pronto entro fine maggio

Sono iniziati i lavori per il nuovo Centro per l’impiego regionale, che sorgerà negli spazi della Galleria del Centro cittadino in piazza Gramsci. L’intervento, in corso di realizzazione, sarà pronto entro fine maggio. Questa struttura potenzierà i servizi offerti ai cittadini, facilitando l’accesso alle opportunità di lavoro e formazione nella zona centrale della città.

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l'impiego regionale negli spazi della Galleria del Centro cittadino, in piazza Gramsci. Nei giorni scorsi sono infatti iniziate le demolizioni interne, primo passaggio concreto di un intervento programmato da tempo e destinato a ridisegnare uno dei piani dell'edificio municipale al civico 21, che sarà completamente riqualificato per ospitare il servizio. L'avvio del cantiere segue l'aggiudicazione dell'appalto avvenuta nelle scorse settimane, al termine di una procedura di gara gestita dalla Centrale unica di committenza del Circondario.

