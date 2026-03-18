Nuova particella al CERN 4 volte più pesante del protone | la spiegazione degli scienziati che l’hanno scoperta

Gli scienziati del CERN hanno annunciato la scoperta di una nuova particella chiamata ?cc?, rilevata durante l’esperimento LHCb. Questa particella ha una massa quattro volte superiore a quella del protone e la sua scoperta è stata presentata alla conferenza Rencontres de Moriond. Il contributo di INFN e dell’Università di Manchester è stato fondamentale per questa rilevazione, che apre nuove possibilità di studio sulla materia più rara.

Presentata alla conferenza Rencontres de Moriond, la scoperta della particella?cc? nell’esperimento LHCb del CERN, con il contributo di INFN e Università di Manchester: “Apre una nuova finestra sulla materia più rara e aiuta a comprenderne la struttura”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La nuova particella Xi_cc+ simile al protone scoperta al Cern di Ginevra: il ruolo dell'ItaliaGinevra (Svizzera), 17 marzo 2026 – Una nuova straordinaria scoperta degli scienziati del Cern di Ginevra ha rivelato l’esistenza di una particella... Perché l’alta montagna protegge dal diabete: la spiegazione degli scienziatiVivere in alta montagna, dove l’aria è più rarefatta, può ridurre il rischio di diabete: un nuovo studio su Cell Metabolism spiega come la carenza di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova particella Temi più discussi: CERN: LHCb scopre una nuova particella simile al protone, ma molto più pesante e rarissima - INFN; Gli scienziati del Cern hanno scoperto una nuova particella simile al protone, ma più pesante e rara; Scoperta al Cern una nuova particella parente del protone; La nuova particella Xi_cc+ simile al protone scoperta al Cern di Ginevra: il ruolo dell'Italia. Scoperta al CERN una particella mai vista: è simile al protone ma cambia tutto quello che sappiamo sulla materiaUn nuovo barione osservato dall'esperimento LHCb apre scenari inediti nella fisica delle particelle: massa quattro volte superiore al protone, struttura esotica con i dati raccolti con il rivelatore a ... hwupgrade.it La nuova particella Xi_cc+ simile al protone scoperta al Cern di Ginevra: il ruolo dell'ItaliaSi chiama Xi_cc+ e presenta caratteristiche simili a quelle di un protone qualsiasi, se non per alcune differenze rilevate grazie all'esperimento avanzato LHCb. Quest'ultimo agisce presso l'accelerato ... msn.com Scoperta al Cern una nuova particella parente del protone Punzi, responsabile nazionale di LHCb: 'Ora cerchiamo altri membri della stessa famiglia'. Al Cern di Ginevra è stata scoperta una nuova particella subatomica, parente pesante del protone: a 'tradire' l - facebook.com facebook