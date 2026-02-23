Vivere in alta montagna, dove l’aria è più rarefatta, può ridurre il rischio di diabete: un nuovo studio su Cell Metabolism spiega come la carenza di ossigeno abbassi i livelli di zucchero nel sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Risolto il mistero del meteorite caduto a Casamassima, la spiegazione degli scienziati “Niente Ufo, il bagliore e il boato sono stati causati da un grosso petardo”Il 10 gennaio a Casamassima si era diffusa la voce di un possibile meteorite, ma le analisi di Prisma, il network di sorveglianza atmosferica, hanno chiarito la vicenda.

Perché sui treni non ci sono cinture di sicurezza: la spiegazione degli espertiPerché sui treni non sono presenti cinture di sicurezza? Molti passeggeri se lo chiedono, ma la realtà è diversa da quanto si possa pensare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché chi vive in alta quota è più protetto dal diabete? Merito dei globuli rossi; Perché l’alta montagna protegge dal diabete: la spiegazione degli scienziati; Scala una montagna con la compagna, che muore assiderata. Lui condannato per omicidio colposo: L'ha abbandonata al freddo; La medaglia mancante. Quella alla montagna, terra alta di incontro con l’altro e con l’infinito.

Montagna e diabete, perché l’altitudine può proteggere la saluteGlobuli rossi, ipossia e glucosio: cosa cambia in alta quota Chi vive o si allena in alta quota, dove l’aria è povera di ossigeno, mostra livelli di g ... assodigitale.it

Strage di italiani in Nepal. Lo scrittore Cognetti: L’alta montagna è un luogo molto bello e molto pericolosoRoma, 4 novembre 2025 - In alta montagna il rischio zero non esiste, spiega all'AdnKronos è lo scrittore Paolo Cognetti, premio Strega nel 2017 con il romanzo 'Le otto montagne'. La morte degli ... quotidiano.net

CLAUT. BLOCCATI NELLA NEVE IN ALTA MONTAGNA, SALVATI DUE 20 ENNI. - facebook.com facebook