Scontro sul progetto della nuova scuola di via Bellini Obiettivo Comune | Così si aggrava la mobilità

Sul progetto della nuova scuola in via Bellini si è aperto un confronto acceso tra amministrazione e cittadini a Bellaria. Durante un incontro pubblico, il tema ha generato perplessità e critiche, con la lista Obiettivo Comune che ha espresso dure opinioni sulla questione. La discussione riguarda principalmente le conseguenze sulla mobilità nel quartiere, senza che siano state avanzate ipotesi alternative o motivazioni ufficiali.

Il progetto della nuova scuola in via Bellini accende il dibattito politico a Bellaria. Durante il recente incontro dell'amministrazione con i cittadini, il tema ha suscitato perplessità e critiche, in particolare da parte della lista Obiettivo Comune, che interviene con una nota dai toni decisi. Secondo la lista civica, l'intervento finanziato con fondi Pnrr "va inserendosi in un contesto urbano assai critico per mobilità, con il rischio di aggravare la situazione nei momenti di ingresso e uscita degli studenti. Non solo: l'area individuata, sarebbe nota per i ripetuti allagamenti, senza che si sia tenuto in adeguata considerazione il rischio idraulico".