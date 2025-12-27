Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?
La “Fiat Giga Panda” (nome provvisorio: potrebbe chiamarsi diversamente come Grizzly o altro) è una delle novità più attese di Fiat per il 2026, pensata come SUV compatto di segmento C basato sulla nuova piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, la stessa di modelli come Citroën C3 Aircross o Opel Frontera – ma con un carattere più “italiano” e familiare. Che tipo di auto sarà. Segmento e ruolo: SUV compatto familiare di taglia superiore alla Grande Panda, pensato per chi vuole più spazio e versatilità senza salire troppo di dimensioni.. Design: look squadrato e funzionale, con stile che richiama quello della Grande Panda ma in proporzioni più generose. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
