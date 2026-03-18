Nuoro | Poste lancia cartolina Ciao Papà! per la festa

Giovedì 19 marzo, nella provincia di Nuoro, si terrà un evento filatelico dedicato alla festa del papà. Poste Italiane introdurrà una nuova cartolina chiamata Ciao Papà! che sarà disponibile presso gli sportelli di Nuoro e Macomer. L'iniziativa coinvolge le filatelie locali e mira a celebrare la figura paterna attraverso un prodotto tematico.

La provincia di Nuoro ospiterà giovedì 19 marzo un evento filatelico dedicato alla figura paterna. Poste Italiane lancerà una cartolina tematica denominata Ciao Papà! disponibile negli sportelli specifici del capoluogo e di Macomer. L’iniziativa include anche un annullo speciale a datario mobile attivo fino al giorno della festa in diversi centri nazionali. Questa iniziativa non è solo un semplice lancio commerciale, ma rappresenta un tentativo di recuperare il valore del contatto umano tangibile. In un’epoca dominata dai messaggi digitali istantanei, l’azienda postale punta sulla scrittura manuale come mezzo per trasmettere emozioni genuine. La scelta di concentrare la distribuzione nel territorio nuorese evidenzia una strategia mirata verso le comunità locali che valorizzano le tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro: Poste lancia cartolina Ciao Papà! per la festa Articoli correlati Festa del papà, Poste italiane festeggia con cartolina filatelica e annulli dedicati“Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1 euro nei due uffici con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro Poste Italiane festeggia anche... Giornata della donna, la cartolina filatelica di Poste Italiane: "L’8 marzo è ogni giorno"Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario... Una selezione di notizie su Ciao Papà Negli uffici postali la cartolina filatelica per la festa del papàPoste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario domani giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli ... gonews.it Poste Italiane: In Abruzzo iniziative per la festa del papàIn Abruzzo la cartolina Ciao Papà è disponibile, oltre che sul sito poste.it, nei 14 uffici postali con sportello filatelico ... laquilablog.it