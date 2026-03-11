La presidente della Commissione europea ha dichiarato di aver commesso un errore in passato e ha annunciato il suo impegno nel nucleare civile. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alla scelta di abbandonare questa fonte di energia, fatta da altri leader europei dopo l’incidente di Fukushima quindici anni fa. La mossa si inserisce in un nuovo approccio energetico per l’Unione europea.

Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può Bruxelles. Quindici anni dopo Fukushima e la decisione di Angela Merkel di abbandonare il nucleare, ieri Ursula von der Leyen ha fatto un mea culpa e ha annunciato la sua conversione a favore dell’atomo, nella forma della prima strategia della Commissione per sostenere i piccoli reattori modulabili. Se la storia delle rinnovabili è stata un successo per l’Unione europea, quella del nucleare “purtroppo è diversa”, ha detto von der Leyen in un discorso a un summit sul nucleare a Parigi organizzato da Emmanuel Macron. “Mentre nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi si avvicina solo al 15 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Von der Leyen ammette l’errore del passato e si converte al nucleare civile. La prima mossa

Articoli correlati

Per von der Leyen è stato un “errore strategico” abbandonare il nucleareRoma, 10 marzo 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nel suo primo mandato aveva tracciato il sentiero dell’UE...

Von der Leyen boccia la politica energetica Ue: “Sul ‘No’ al nucleare commesso un errore strategico”. Salvini: “È uscita dalle nebbie”La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, boccia la strategia energetica che ha contribuito a disegnare per l’Unione europea.

Una raccolta di contenuti su Von der Leyen ammette l'errore del...

Temi più discussi: Von der Leyen ora ammette: Un errore strategico il no al nucleare; Von der Leyen difende la strategia energetica dell’UE sotto il fuoco delle critiche.; L’UE ammette l’errore nucleare; Call COMM/IT/GRANTS/2025, 500 caratteri per descrivere un progetto: von der Leyen dice che va tutto bene. Ma non è così!.

Von der Leyen all'angolo, i 27 divisi sull'attacco in IranLa guerra in Iran rischia di far deflagrare gli equilibri di potere ai vertici delle istituzioni europee. Certo, con due conflitti alle porte e il Golfo in fiamme, anche pazienza. D'altra parte i 27, ... ansa.it

Von der Leyen: vecchio ordine mondiale è sparito/ Regole UE non bastano. Abbandono del nucleare fu erroreUrsula Von der Leyen alla UE e al vertice energia: ordine mondiale non c'è più, Europa non può rimanere a queste regole. Serve nucleare ... ilsussidiario.net

Anna Rosina von Lisiewska (German painter) 1716 - 1783 Self Portrait, 1767 oil on canvas s.l. © photo unknown Anna Rosina was born into a family of painters of Polish noble origin in Berlin. Her father, Georg Lisiewski (1674–1751), taught her painting and a facebook

Fico e von der Leyen d’accordo sul ripristino dell'oleodotto Druzhba x.com