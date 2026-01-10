Rimini protagonista su Food Network | al Mercato Coperto le riprese di Cucina al mercato con Ruben

Dal 11 al 15 gennaio, il Mercato Coperto di Rimini ospiterà le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”, programma televisivo su Food Network con lo chef Ruben Bondì. La trasmissione, in onda dal 15 febbraio alle ore 15 sul canale 33, offrirà un approfondimento sulle tradizioni culinarie locali e le unicità del mercato riminese. Un’occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze gastronomiche.

