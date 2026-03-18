Novena a San Giuseppe nono giorno | per affidare ogni difficoltà

Oggi si celebra il nono giorno della Novena a San Giuseppe, momento dedicato a ricordare la sua transizione tra le braccia di Gesù e Maria. In questa giornata, si invita a rivolgersi a lui per affidare le difficoltà più grandi e il cammino della Chiesa universale. L’attenzione è rivolta alla memoria della sua passaggio, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

Nel nono giorno della Novena: ricordiamo la beata transizione di San Giuseppe tra le braccia di Gesù e Maria, affidiamo a lui la nostra ora estrema e il cammino della Chiesa universale. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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