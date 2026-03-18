Nove partite Inter a +8 | il campionato è ancora aperto? Le opinioni di Capello Mauro e Stramaccioni

Dopo nove giornate di campionato, l'Inter guida la classifica con otto punti di vantaggio sul secondo. L’allenatore dell’Inter ha dichiarato che il Milan può ancora credere nella rimonta, anche se ha sprecato molte occasioni in passato. L’ex allenatore di grandi club ha invece commentato che i nerazzurri sono apparsi lenti e poco determinati nel chiudere la partita.

Strama: "Certo che il Milan può crederci, il problema è quanto ha sprecato prima". Capello: "Inter lenta e poco rabbiosa per chiuderlo". Mauro: "Napoli, senza tutti quegli infortuni.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nove partite, Inter a +8: il campionato è ancora aperto? Le opinioni di Capello, Mauro e Stramaccioni Articoli correlati Stramaccioni entusiasta: «Campionato bellissimo, Inter-Napoli ci ha detto alcune cose»Ex allenatore dell’Inter, talent di DAZN, su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni propone la sua visione sulla lotta scudetto che tra oggi e... Verso il derby, Stramaccioni è sicuro: “Se il Milan vince contro l’Inter riapre il campionato”È la settimana che porta a Milan-Inter, la sfida in cui si deciderà il destino del campionato. Aggiornamenti e notizie su Nove partite Temi più discussi: Inter-Atalanta alle 15:00: tutto quello che c'è da sapere; Milan Inter in tv e streaming: dove vedere il derby; Bastoni, lo hanno fatto tutti. Gli errori arbitrali contro l’Inter? Il sistema vuole così; Il Napoli riaccende i fari sulla corsa scudetto: la rimonta su Inter e Milan passa dal calendario. Inter, Bisseck: Non riuscivo a comunicare con Inzaghi, pensavo che non sapesse cosa fare di me. Non volevo diventare un birillo d'allenamento...Il centrale tedesco si confessa sulle pagine di Kicker ... msn.com Quando si gioca Inter - Atalanta?Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Il Napolista. Neko Fuzz · Astral Projection (Instrumental). Un punto. Nove partite. Un Maradona imbattuto da un anno. Il Napoli non é quello di gennaio. Tre vittorie consecutive, tutti i big rientrati. Il Milan avari di un punto. É difficile ma non impossibile!!! #Napoli - facebook.com facebook #Torino, nove partite alla fine Il confronto con i calendari #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per l'analisi x.com