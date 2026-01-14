Stramaccioni entusiasta | Campionato bellissimo Inter-Napoli ci ha detto alcune cose

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e attuale commentatore di DAZN, analizza il campionato italiano, sottolineando l’importanza della sfida tra Inter e Napoli. Le sue parole evidenziano come questa partita abbia fornito spunti significativi sulla corsa allo scudetto. In un momento cruciale del torneo, le sue considerazioni offrono una prospettiva approfondita sulla lotta tra le principali contendenti, in attesa dei prossimi recuperi e sviluppi.

. Le parole dell’ex tecnico nerazzurro Ex allenatore dell’Inter, talent di DAZN, su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni propone la sua visione sulla lotta scudetto che tra oggi e domani vivrà una nuova tappa con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa. COSA DICE INTER-NAPOLI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

stramaccioni entusiasta campionato bellissimoStramaccioni: “La Juventus di Spalletti mi piace tanto” - Andrea Stramaccioni su Gazzetta: "Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. tuttojuve.com

Stramaccioni avverte l'Inter: "Attenzione al Como, Fabregas vorrà fare bella figura" - L'ex allenatore e ora opinionista DAZN Andrea Stramaccioni ha parlato della corsa scudetto a Radio Marte: "I tifosi del Napoli devono sentirsi privilegiati perché hanno l'allenatore migliore nel ... tuttomercatoweb.com

