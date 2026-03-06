A poche ore dal derby, Andrea Stramaccioni ha dichiarato che se il Milan riesce a battere l’Inter, il campionato si riapre. L’ex allenatore dell’Inter, ora opinionista televisivo, si è espresso sui possibili sviluppi della partita, sottolineando l’importanza di questo match per la classifica. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni in vista della sfida tra le due squadre.

È la settimana che porta a Milan-Inter, la sfida in cui si deciderà il destino del campionato. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per riaccendere la lotta scudetto, mentre la squadra di Chivu punta a chiudere i conti. Il derby ha sempre un peso significativo, ancora maggiore quando può decidere una stagione A tre giorni da Milan-Inter si è espresso anche Andra Stramaccioni, ex allenatore dei nerazzurri. Nel suo intervento, l'opinionista di DAZN ha parlato del derby e dell'importanza di Massimiliano Allegri per i rossoneri. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate a 'Rai Radio 1'. "Credo che Allegri abbia posto delle grandi basi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso il derby, Stramaccioni è sicuro: “Se il Milan vince contro l’Inter riapre il campionato”

Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter fa uno scivolone…”L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate.

Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince contro il Bodo …”Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto.

Una raccolta di contenuti su Verso il derby Stramaccioni è sicuro Se....

Temi più discussi: Stramaccioni: Inter, Barella leader nel derby. Nessuno al mondo come Dimarco per…; Stramaccioni sicuro: Se il Milan vince il derby, il campionato si riaprirà; Stramaccioni: Se il Milan vince il derby riapre il campionato. Inter, partita storta in Norvegia; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici | DAZN News IT.

Verso il derby, chi potrà essere decisivo per il Milan? Stramaccioni non ha dubbi: Dico LeaoIntervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha parlato così del derby di Milano di domenica: E' forse il primo match-point tricolore per l’Inter. Chi può ... milannews.it

Tuttosport verso il derby con le parole di Stramaccioni: Altro Leao con MaxManca sempre meno al derby di Milano tra Milan e Inter. Per i nerazzurri la possibilità di andare a +13 in classifica, i rossoneri devono vincere per far sì che la formazione ... milannews.it

Sky - Verso l'Inter: Estupinan in vantaggio a sinistra. Fofana in mezzo x.com

Stadio verso il sold out, meno di 2mila biglietti ancora disponibili - facebook.com facebook