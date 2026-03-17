Novara straniera entra all’asilo con un coltello in mano | bloccata dai carabinieri col taser

A Novara, una donna straniera è entrata in un asilo con un coltello in mano. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, sono entrati nel locale e, dopo aver utilizzato un taser, sono riusciti a immobilizzarla. L’intervento si è concluso senza che ci fossero feriti tra i presenti. La donna è stata messa in sicurezza e le operazioni sono ancora in corso.

Una donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l’hanno bloccata NOVARA, 17 MAR – L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il comando provinciale dell’Arma l’ha reso noto solo oggi. La donna, di origini straniere, armata di un grosso coltello da cucina, tipo mannaia, e visibilmente in preda ad un forte stato d’agitazione era riuscita a introdursi nei locali dell’asilo, barricandosi all’interno di una stanza. Nel frattempo le collaboratrici scolastiche hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I militari sono entrati nel locale e con l’utilizzo del taser, sono riusciti a immobilizzare la donna, che è stata poi condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Novara, straniera entra all’asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taser Articoli correlati Entra col coltello in un minimarket del centro per rapinarlo, poi se ne va. Preso dai carabinieriMomenti di tensione ieri sera in centro storico, precisamente in via Ganaceto, dove un uomo ha tentato una rapina ha mano armata. Friuli, minorenne entra in classe con un coltello: sequestrato dai carabinieriEra entrato con un coltello di 15 centimetri in classe, pronto a usarlo contro un obiettivo non ancora precisato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Novara straniera entra all'asilo con un... Novara, donna entra all'asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taserLeggi su Sky TG24 l'articolo Novara, donna entra all'asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taser ... tg24.sky.it Entra all'asilo con un coltello in mano, bloccata dai carabinieri col taser(ANSA) - NOVARA, 17 MAR - Una donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l'hanno bloccata e trasportata in ospedale. msn.com