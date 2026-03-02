Notte prima degli esami 3.0 | anteprima speciale al The Space Cinema per i 100 giorni alla Maturità

Il rito di passaggio più amato dagli studenti italiani torna sul grande schermo. In occasione dei fatidici 100 giorni alla maturità, il circuito The Space Cinema ha organizzato un evento imperdibile: lunedì 10 marzo alle ore 19:15, alcuni multisala selezionati ospiteranno l’anteprima speciale di “ Notte prima degli esami 3.0 “. Il nuovo capitolo della saga generazionale, diretto da Tommaso Renzoni, promette di raccontare i sogni, le paure e le emozioni degli studenti di oggi, mantenendo intatto lo spirito che ha reso iconici i film precedenti. Un evento live con cast e brindisi. L’anteprima non sarà una semplice proiezione, ma un vero rito collettivo: Collegamento Live: Prima del film, il pubblico potrà assistere a un incontro virtuale in diretta con il cast per scoprire curiosità e retroscena della pellicola. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Notte Prima degli Esami 3.0, è arrivato il trailer del nuovo film con Tommaso CassissaSarà al cinema dal 19 marzo con 01 Distribution Notte Prima degli Esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni e scritto insieme a Fausto Brizzi, autore dei primi due capitoli. Tommaso Cassissa ha ruolo del ... comingsoon.it

Alice Lupparelli, attrice di Notte prima degli esami 3.0: «Non si smette mai di imparare su di sé»Alice Lupparelli, 25 anni l'11 marzo, il 19 marzo sarà al cinema in Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo che esce a distanza di 20 anni dal primo Notte prima degli esami ... iodonna.it