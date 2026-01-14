Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea | epidemia da Norovirus per quasi cento persone

Una recente crociera nei Caraibi si è conclusa con un’epidemia di norovirus, che ha colpito circa cento persone tra passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam. Il virus, altamente contagioso, ha provocato sintomi come vomito e diarrea, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive in ambito marittimo per garantire la salute di tutti a bordo.

Crociera da incubo, epidemia da Norovirus sulla nave: 94 passeggeri con vomito e diarrea (isolati nelle loro stanze) - Quasi cento persone sono state colpite da un’epidemia di norovirus durante una crociera nei Caraibi meridionali a bordo della nave Rotterdam della Holland America. msn.com

Scoppia un’epidemia di vomito e diarrea, la crociera nei Caraibi si trasforma in un incubo: “Raccolti campioni di feci dagli ospiti per fare dei test” - Un’epidemia di vomito e diarrea ha colpito decine di passeggeri a bordo della Serenade of the Seas della compagnia Royal Caribbean, partita da San Diego il 19 settembre e attesa a Miami il 2 ottobre. ilfattoquotidiano.it

