Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea | epidemia da Norovirus per quasi cento persone

Una recente crociera nei Caraibi si è conclusa con un’epidemia di norovirus, che ha colpito circa cento persone tra passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam. Il virus, altamente contagioso, ha provocato sintomi come vomito e diarrea, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive in ambito marittimo per garantire la salute di tutti a bordo.

Quasi cento persone, tra passeggeri ed equipaggio della crociera Rotterdam, sono state colpite dal norovirus, un virus “diabolico” altamente contagioso. L’equipaggio ha isolato i malati nelle proprie stanze. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

