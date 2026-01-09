Adani critico | Il Milan è sempre lo stesso Queste partite non portano da nessuna parte

Durante l'ultimo episodio di 'Viva El Futbol', l'ex calciatore Lele Adani ha commentato il pareggio del Milan di Allegri contro il Genoa, sottolineando che la squadra mantiene caratteristiche simili nel tempo e che queste partite, secondo lui, non portano a progressi concreti. Un'analisi che invita a riflettere sulla continuità e le prospettive del club rossonero.

Adani distrugge il Milan di Allegri: “Ho visto una squadra che si è trovata insieme la sera prima” - Lele Adani non poteva non dire la sua sul disastroso esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. fanpage.it

Adani: «Il Milan di Allegri sembra una squadra messa insieme la sera prima» - Lele Adani non si è tirato indietro nel commentare il pesante passo falso del Milan di Massimiliano Allegri nella prima giornata di campionato. corriere.it

In tanti gli hanno sempre riservato critiche pungenti, gli hanno sempre detto che come calciatore era scarso e ogni volta che azzardava un commento era immancabile la stoccata. Lele Adani però ha deciso di rompere il suo silenzio replicando con forza alle a - facebook.com facebook

ADANI TORNA ALL'ATTACCO: "ALLEGRI CALCIO NON EVOLUTO!" Siete d'accordo con Adani o i 12 gol al primo tiro e i risultati di Max sono l'unica cosa che conta #Adani #Allegri #VivaElFutbol #SempreMilan #Tattica #MilanNews #SerieA x.com

