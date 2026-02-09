Italo Bocchino escluso dal Giorno del Ricordo ma io a Firenze vado lo stesso

Italo Bocchino non sarà presente alla cerimonia del Giorno del Ricordo a Firenze, anche se aveva annunciato la sua partecipazione. La sua assenza ha scatenato molte critiche, ma lui ha già annunciato che si farà comunque vedere in città, anche senza partecipare alla commemorazione ufficiale. La polemica si infiamma mentre l’Italia ricorda le vittime delle foibe.

Firenze, 9 febbraio 2026 – La partecipazione di Italo Bocchino alla seduta solenne, per il Giorno del Ricordo, del Consiglio regionale della Toscana è saltata ma la polemica continua. Nei giorni scorsi la presidente dell'Assemblea Stefania Saccardi, dopo le polemiche per la presenza del direttore editoriale del Secolo d'Italia all’evento, aveva deciso che “la commemorazione” si sarebbe svolta “senza interventi esterni, nell'ambito del Consiglio regionale”. "Il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo – aveva spiegato Saccardi in una nota – sono due ricorrenze istituite per commemorare due tragedie del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italo Bocchino escluso dal Giorno del Ricordo, “ma io a Firenze vado lo stesso” Approfondimenti su Italo Bocchino Italo Bocchino non sarà al giorno del Ricordo in consiglio Regionale della Toscana Questa mattina si è saputo che Italo Bocchino non parteciperà alla cerimonia del Giorno del Ricordo in Consiglio Regionale della Toscana. Italo Bocchino: "il melonismo durerà trent'anni"; un'analisi sgangherata, ma che potrebbe essere tragicamente vera Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italo Bocchino Argomenti discussi: Bocchino non parteciperà alla seduta del Consiglio regionale nel Giorno del Ricordo: ritirati interventi esterni; Foibe, l’Anpi e la Regione Toscana censurano Bocchino; Foibe, l’indegna censura di Anpi Toscana; Foibe. Petrucci (FdI): Gravissima l’esclusione del direttore Bocchino dalle celebrazioni per la Giornata del Ricordo. La sinistra toscana infoiba la libertà di parola. Giorno del Ricordo, gli attacchi di Lega e FdI per la mancata partecipazione di BocchinoLa decisione della Regione Toscana di escludere interventi esterni dal Consiglio regionale in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo, ... gonews.it Bocchino non parteciperà alla seduta del Consiglio regionale nel Giorno del Ricordo: ritirati interventi esterniPolemica dopo l'annuncio della partecipazione del giornalista Italo Bocchino in Consiglio regionale della Toscana, nella seduta solenne per celebrare il ... gonews.it Diego Petrucci. . Sono come i partigiani titini: la sinistra toscana infoiba la libertà di parola! Il Consiglio Regionale prima approva e poi vieta la prolusione di @Italo Bocchino e la proiezione di un docufilm sulla tragedia del popolo istriano ispirato alla famiglia di facebook Iran, Italo Bocchino: "La sinistra ha un doppio standard sui diritti umani" #ottoemezzo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.