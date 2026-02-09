Italo Bocchino escluso dal Giorno del Ricordo ma io a Firenze vado lo stesso
Italo Bocchino non sarà presente alla cerimonia del Giorno del Ricordo a Firenze, anche se aveva annunciato la sua partecipazione. La sua assenza ha scatenato molte critiche, ma lui ha già annunciato che si farà comunque vedere in città, anche senza partecipare alla commemorazione ufficiale. La polemica si infiamma mentre l’Italia ricorda le vittime delle foibe.
Firenze, 9 febbraio 2026 – La partecipazione di Italo Bocchino alla seduta solenne, per il Giorno del Ricordo, del Consiglio regionale della Toscana è saltata ma la polemica continua. Nei giorni scorsi la presidente dell'Assemblea Stefania Saccardi, dopo le polemiche per la presenza del direttore editoriale del Secolo d'Italia all’evento, aveva deciso che “la commemorazione” si sarebbe svolta “senza interventi esterni, nell'ambito del Consiglio regionale”. "Il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo – aveva spiegato Saccardi in una nota – sono due ricorrenze istituite per commemorare due tragedie del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
