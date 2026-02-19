La Russia ritiene inaccettabili le nuove restrizioni contro Cuba e continuerà a sostenere l’isola

Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia continuerà a sostenere Cuba, ritenendo inaccettabili le nuove sanzioni di Donald Trump contro l’isola. La dichiarazione arriva dopo un incontro con il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, in cui si è discusso delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La Russia critica le limitazioni economiche e diplomatiche, considerandole un ostacolo alla sovranità di Cuba. Putin ha anche affermato che Mosca continuerà a opporsi alle misure unilaterali che colpiscono l’isola.

La Russia ha sempre sostenuto Cuba e ritiene inaccettabili le nuove restrizioni di Trump contro il Paese, ha affermato mercoledì il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez. Putin ha anche sottolineato la natura “speciale” delle relazioni tra i due Paesi, affermando che la Russia ha sempre “sostenuto Cuba nella sua lotta per l’indipendenza”. “Sappiamo quanto sia stato difficile per il popolo cubano lottare in tutti questi anni, in tutti questi decenni, in tutti i decenni di indipendenza di Cuba per il diritto a vivere secondo le proprie regole e a difendere i propri interessi nazionali”, ha affermato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

