L’edilizia bergamasca oltre il Pnrr | massa salari in aumento ora un Piano Casa per sostenere la crescita

L’edilizia bergamasca registra un incremento della massa salari del 5,3%, superando i 116 milioni di euro. Sebbene il dato rifletta principalmente aumenti contrattuali più che un reale incremento dei volumi, rappresenta comunque un segnale di resilienza e capacità di adattamento delle imprese locali. In un contesto di lieve flessione (-0,7%), questa dinamica evidenzia la necessità di interventi mirati, come il Piano Casa, per sostenere la crescita del settore.

Sull’incremento del 5,3% della massa salari, che ha oltrepassato i 116,2 milioni di euro, pesano più gli aumenti contrattuali che un reale aumento dei volumi: ma per l’edilizia bergamasca è comunque un numero positivo, che testimonia la capacità di adattamento delle imprese (in lieve flessione, -0,7%, a 1.209 unità dall’ottobre 2024 al settembre 2025) all’interno di un contesto di mercato in rapida evoluzione. Un’altra variazione positiva, dunque, dopo il +9,5% registrato tra il 2023 e il 2024, con un lieve ritocco verso l’alto anche del numero degli addetti, pari a 11.408: dati confortanti se confrontati con le stime dell’Ance nazionale, secondo cui lo scorso anno il clima di incertezza generale legato al contesto internazionale ha causato una frenata degli investimenti nel settore del -1,1%, e la tendenza alla riduzione del peso della manutenzione straordinaria residenziale per via del superamento dei bonus edilizi, passati dal 49,5% del 2023 al 35,8% del 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: In Bergamasca oltre 50mila diabetici: «Casi in crescita anche tra i giovani»

Leggi anche: Edilizia, numeri da record. Ma c’è l’incubo frenata: "Piano casa o sarà il caos"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Energia In Comune - Bergamo CCC; Edilizia bergamasca, pubblicato il nuovo listino prezzi: incremento medio del 2%; Pnrr, a Bergamo bene asili e nuova piazzola ecologica. Ma oltre la Gamec fatica anche Sant’Agata; Bergamo, sequestrati oltre 160 kg di cocaina: 2 arresti.

L’edilizia bergamasca oltre il Pnrr: massa salari in aumento, ora un Piano Casa per sostenere la crescitaDa gennaio 2021 a giugno 2025 il territorio è stato in grado di intercettare 343 bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un importo complessivo di 977 milioni: Modello che deve diventa ... bergamonews.it

TME Live! Il Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia incontra i giovani delle scuole superioriNuova edizione per TME Live!, il progetto elaborato dal Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo per gli studenti delle scuole superiori a indirizzo tecnico con ... bergamonews.it

Edilizia bergamasca: pubblicato il nuovo listino prezzi di Bergamo! È disponibile l’edizione aggiornata al 15 ottobre 2025 dei Prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo, realizzata in collaborazione con ANCE Bergamo. O facebook