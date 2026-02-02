Cuore Animale ETS | Un bollettino di guerra inaccettabile Non è più solo una questione animale ma di pubblica sicurezza
Viagrande, 1 febbraio 2026 – Con la fine della stagione venatoria 20252026, l’associazione Cuore Animale ETS denuncia un bilancio di morti e feriti che non può essere ignorato. La situazione si fa sempre più grave e, secondo loro, non riguarda più solo gli animali, ma anche la sicurezza delle persone. L’associazione parla di un vero e proprio bollettino di guerra nelle zone rurali e boschive del Paese.
“Non possiamo più considerare questi eventi come semplici fatalità – dichiara Cataldo Paradiso, Presidente di Cuore Animale – Dietro ogni numero c’è una vita spezzata e una famiglia distrutta. Il bosco, che dovrebbe essere un luogo di rigenerazione e tutela della biodiversità, si trasforma per troppi mesi l’anno in un territorio d’azzardo per la pubblica incolumità”. Cuore Animale ETS sottolinea come l’attuale quadro normativo non sia più sufficiente a garantire la piena sicurezza dei cittadini. La convivenza tra chi frequenta sentieri e aree verdi per attività all’aperto e l’utilizzo di armi da fuoco, in particolare nelle battute al cinghiale, avrebbe raggiunto – secondo l’associazione – livelli di criticità non più tollerabili. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
