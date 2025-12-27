Donna partorisce in casa | Non sapevo di essere incinta
La Spezia, 27 dicembre 2025 – Nella letteratura scientifica è un fenomeno ben documentato. Ma quanto accaduto è, soprattutto, una storia di Natale a lieto fine per i protagonisti: una donna ignara della propria gravidanza e un piccolo neonato arrivato al mondo all’alba del giorno della vigilia. L’episodio è avvenuto nell’entroterra spezzino: è stata la stessa donna, non appena arrivati i soccorsi, a spiegare ai volontari e al personale medico di non essersi accorta di aver portato avanti con successo nei precedenti mesi una gravidanza, riconducendo quei dolori che avevano anticipato e “annunciato“ il parto a un malessere generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
