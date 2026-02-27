Non ha mai preso la patente ma guida lo stesso | fermato in paese

Un uomo senza patente è stato fermato mentre guidava in un paese della Valle Sabbia. Nonostante non abbia mai conseguito il documento, ha deciso di mettersi alla guida e circolare sulle strade locali. La sua presenza al volante è stata notata dalle autorità durante un controllo di routine. L’uomo è stato fermato e sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Continuano i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine di Sezze per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Durante uno di questi controlli, i carabinieri hanno fermato un uomo alla guida di un'auto che non aveva mai conseguito la patente. L'uomo si è anche rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici.

