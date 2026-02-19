Il fatto che Mertz stia rafforzando le forze militari tedesche ha scatenato la reazione negativa degli Stati Uniti. La decisione di aumentare le capacità armate in Germania mette in discussione l’equilibrio di potere in Europa e preoccupa gli alleati americani. Per rispondere, gli Stati Uniti si trovano a dover rafforzare i legami con Francia e Inghilterra, le uniche nazioni europee con eserciti significativi. La tensione cresce mentre si avvicinano le nuove manovre militari nel continente.

Alla fine Mertz sta riarmando la Germania, cosa che non piace per nulla agli americani, e sarà costretto a rinsaldare l’asse con la Francia e l’Inghilterra, le uniche due nazioni con eserciti degni di nota. A questo si aggiungono i polacchi, che hanno poca tecnologia ma un notevole dimensionamento di truppe. Loro sono da secoli, dai cavalieri teutonici in avanti, a presidiare il confine con la steppa. Tutto questo porterà ad un nuovo trattato che porterà ad una nuova NATO esclusivamente europea. L’obiettivo strategico, essendo gli europei più una potenza finanziaria che militare, potrebbe essere accelerato dalla nascita di una corporation della difesa europea, una super Leonardo per intenderci, che fornisca armi e tecnologie difensive alla nuova difesa europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nato europea: la mossa che non piace per niente agli americani

