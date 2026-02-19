Esercito italiano | +100mila uomini entro il 2040 leva aperta agli

Il governo italiano ha annunciato che entro il 2040 l’esercito crescerà di oltre 100mila soldati, con l’obiettivo di riformare le Forze Armate. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare la difesa nazionale e migliorare la capacità operativa. Per farlo, saranno introdotte nuove linee di reclutamento, anche per cittadini stranieri, e verranno investiti fondi per aumentare il personale a circa 275mila unità complessive. La riforma coinvolge anche un ampliamento delle strutture e delle risorse dedicate all’addestramento. La volontà è di rendere l’esercito più efficace e moderno.

La Difesa Italiana si Rinnova: Leva Volontaria e Investimenti per un Esercito da 275mila Uomini. L’Italia punta a un significativo rafforzamento delle proprie Forze Armate attraverso un piano di riforma che prevede l’istituzione di una leva volontaria aperta anche a cittadini stranieri e un aumento complessivo del personale di almeno 100mila unità entro il 2040. L’iniziativa, al vaglio del ministro Guido Crosetto, mira a modernizzare l’esercito e a rispondere alle nuove sfide, con un crescente sulla cybersicurezza e sulla necessità di una riserva operativa stabile. Un Nuovo Modello di Reclutamento: La Leva Volontaria e l’Apertura agli Stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu Il ritorno della leva entro il 2026, Crosetto e i 10mila uomini in più: quali sono i profili più cercatiIl possibile ritorno della leva entro il 2026 e l’aumento di 10mila uomini sono al centro del dibattito. Ambiente, addio alle barriere coralline: con +2°C smetteranno di crescere entro il 2040Uno studio condotto nell’Atlantico occidentale segnala che, con un aumento di 2°C della temperatura globale, molte barriere coralline potrebbero smettere di crescere entro il 2040 e iniziare a erodersi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lusciano, sorpreso mentre scarica rifiuti dietro guardrail: bloccato dai militari. PUOI PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FINO AL 27 FEBBRAIO! INOLTRE, PER IL 1° BLOCCO 2026 SONO STATI RESI DISPONIBILI 2800 POSTI! Vuoi entrare nell’Esercito Italiano Il concorso è online! Diventa un Volontario in Ferma Inizi facebook