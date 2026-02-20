Neymar apre all’ipotesi ritiro | Può darsi che a dicembre… Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi ecco cosa ha detto!

Neymar, attaccante del Santos, ha lasciato intendere che potrebbe smettere a dicembre. In una recente intervista, il brasiliano ha spiegato che sta valutando la possibilità di concludere la carriera, senza escludere un addio immediato. Questa dichiarazione ha sorpreso molti tifosi, che non si aspettavano un simile annuncio. Neymar ha anche aggiunto di sentirsi stanco e di voler riflettere sul suo percorso. La sua decisione potrebbe influenzare le prossime settimane di mercato e il suo futuro professionale.

Neymar apre all'ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto!