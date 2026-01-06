Neve oggi in Emilia-Romagna | fiocchi bianchi a Bologna e sui borghi in collina Manto bianco in spiaggia

Oggi in Emilia-Romagna si registra una nevicata diffusa, che ha interessato Bologna, i borghi in collina e alcune zone della costa. La neve ha ricoperto il territorio, creando un manto bianco che si estende anche sulla spiaggia. Questa condizione meteorologica si è manifestata come previsto, portando un clima invernale su tutta la regione, con effetti visivi che hanno colpito residenti e visitatori.

Bologna, 6 gennaio 2026 – È stata più volte annunciata e alla fine è arrivata: la dama bianca sta coprendo quasi tutta la Romagna, fino alla costa. Ma fiocchi bianchi cadono anche a Bologna e l'atmosfera sembra sospesa, come ogni volta che nevica. Il silenzio di questa perturbazione nevosa avvolge il giorno dell'Epifania, chiudendo in bellezza le vacanze per molti. Per oggi era stata diramata un'allerta meteo gialla per neve: è valida fino alla mezzanotte del 7 gennaio nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

