De Pascale al Corno alle Scale | Ecco la strategia turistica Il video

Il governatore De Pascale presenta la strategia turistica al Corno alle Scale, sottolineando l'importanza della montagna e dello sci per il territorio. In un video, evidenzia come la dimensione della neve rappresenti un elemento centrale per lo sviluppo presente e futuro della zona, puntando a valorizzare le risorse naturali e favorire un turismo sostenibile e duraturo.

Il governatore: "Qui la dimensione del bianco, della neve e dello sci è parte significativa e fondamentale del nostro presente e del nostro futuro"

