La voce della libertà Intervista a Boualem Sansal

In questa intervista, esploriamo la figura di Boualem Sansal, scrittore algerino noto per la sua voce critica e il suo impegno civile. Nonostante un anno trascorso a Koléa, luogo simbolo delle repressioni in Algeria, Sansal mantiene intatta la sua serenità e la sua passione per la libertà di pensiero. Un confronto che rivela l’importanza della voce di chi osa dissentire in un contesto spesso ostile.

Condannato a cinque anni di carcere, lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal è stato graziato lo scorso 12 novembre (Getty) Un anno nel carcere di Algeri non ha cancellato il sorriso irriverente dello scrittore, ma ha rafforzato la sua volontà di denunciare i soprusi delle dittature islamiste Il volto di Boualem Sansal emana una luce irradiante. Un anno a Koléa, la prigione dei dissidenti del regime di Algeri, non solo non ha scalfito la dolcezza mediterranea del suo sguardo né cancellato il suo sorriso irriverente, ma ha rafforzato la sua volontà di denunciare i soprusi e le menzogne su cui sono costruite le dittature islamiste, da quella algerina a quella iraniana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

